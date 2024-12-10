Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Musim Hujan, Anggota DPRD Kota Tangerang Tampung Aspirasi Penebangan Pohon

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |20:54 WIB
Musim Hujan, Anggota DPRD Kota Tangerang Tampung Aspirasi Penebangan Pohon
Anggota DPRD Kota Tangerang Tampung Aspirasi Penebangan Pohon (Foto: Dok DPRD Kota Tangerang)
A
A
A

TANGERANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mengungkapkan, pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang menjadi aspirasi masyarakat di tengah musim hujan.

Aspirasi tersebut ditampung legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dalam reses pertama yang digelar di Perumahan Puri Kartika, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pada Sabtu  (30/11/2024).

"Masyarakat mengusulkan pepohonan yang ditebang ini ketika musim hujan menjadi keluhan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis, 5 Desember 2024.

Tasril mengatakan, aspirasi ini akan dikoordinasikan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang untuk bisa ditindaklanjuti.

"Masyarakat berharap dewan bisa memfasilitasi dengan Dinas Budpar. Insyaallah kita koordinasikan pohon-pohon yang berbahaya tumbang untuk ditebang," ucapnya.

Selain pohon rentan tumbang, kata Tasril, persoalan banjir dan pembenahan lingkungan juga masih menjadi keluhan bagi masyarakat di wilayah timur Kota Tangerang.

"Di dapil saya itu masih persoalan banjir yang masih menjadi PR, jadi saya tampung dalam pokir untuk usulan kita kepada Dinas PU dan Dinas Perkim, kira-kira itu aspirasi lebih kepada persoalan lingkungan," ujarnya.

Tasril menambahkan, kehadiran wakil rakyat terutama dalam program reses sangat penting untuk menampung aspirasi.

"Dengan hadirnya dewan ke masyarakat menampung aspirasi, masyarakat berharap dewan harus turun dan berinteraksi," tuturnya.  (Adv)

(Fitria Dwi Astuti )

      
