HOME NEWS NASIONAL

Menko AHY: Arahan Presiden Prabowo Infrastruktur Harus Beri Manfaat untuk Rakyat

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |21:06 WIB
Menko AHY: Arahan Presiden Prabowo Infrastruktur Harus Beri Manfaat untuk Rakyat
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadap khusus kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Menko AHY melaporkan secara langsung program-program unggulan dan quick wins yang sedang berjalan saat ini. Dalam pertemuan itu juga, Menko AHY menyampaikan kepada Presiden Prabowo, beberapa proyek infrastruktur yang akan siap diresmikan pada akhir tahun ini hingga Januari 2025.

“Arahan Presiden menjadi pedoman penting bagi kami untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan memberi manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas AHY. 

Menko AHY dalam pertemuan ini, bersama lima menteri teknis yang berada dalam koordinasinya, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Pertemuan ini turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. 

(Awaludin)

      
