Eks Penyidik KPK: Kortas Tipikor Harapan Baru Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Kortas Tipikor Polri telah diperkenalkan pada tanggal 9 Desember 2024, bersamaan dengan launching dua buah buku antikorupsi buah karya Satgassus Pencegahan korupsi Polri.

Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo harahap menyatakan hal tersebut merupakan harapan baru dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Tentu membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi terutama yang dilakukan oleh Polri," kata Yudi, Selasa (10/12/2024).

Menurut Yudi, kondisi pemberantasan korupsi saat ini memang memprihatinkan dengan indeks persepsi korupsi hanya 34 point dengan nilai sempurna 100.