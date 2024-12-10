Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Darurat Kejahatan Anak di Indonesia, DPR: Sekolah Perlu Ambil Langkah Kongkrit

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |21:35 WIB
Darurat Kejahatan Anak di Indonesia, DPR: Sekolah Perlu Ambil Langkah Kongkrit
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, pentingnya memperbanyak program anti-bullying di sekolah dan memperkuat pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Hal itu sekaligus merespon sejumlah kasus perundungan (bullying) yang semakin marak di berbagai tingkat pendidikan

“Edukasi rutin tentang dampak berbahaya bullying pada masa depan anak harus menjadi prioritas. Sekolah perlu mengambil langkah konkret,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kawiyan, menyebut situasi ini sebagai darurat kejahatan terhadap anak. Ia menyoroti bahwa bullying, baik verbal maupun fisik, merupakan ancaman serius bagi perlindungan anak.

“Kita prihatin karena anak-anak belum terlindungi sepenuhnya. Banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya adalah tayangan di media sosial yang sering kali menjadi contoh buruk,” kata Kawiyan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190086//cyberbullying-gZ7a_large.jpg
Cegah Cyberbullying, Publik Perlu Dibentengi Literasi dan Kesadaran Kritis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185812//ketua_dpr_ri_puan_maharani-8KMA_large.jpg
Alvaro Ditemukan Tewas Setelah 8 Bulan Hilang, Begini Respons Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185340//aksi_bullying_siswa-JDig_large.jpg
Kasus Kekerasan Pelajar Marak, DPR Perkuat Regulasi Antiperundungan di RUU Sisdiknas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184856//viral-4ZW5_large.jpg
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184887//bullying-1Bj6_large.jpg
Pelajar SMK di Jakbar Dikeluarkan, Ternyata Sering Bolos karena Dibully Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147//bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement