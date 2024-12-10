MenHAM Natalius Pigai: 50% Asta Cita Prabowo Banyak Menyangkut Soal HAM

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM), Natalius Pigai menekankan bahwa dalam Asta Cita pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebanyak 50 persen menyangkut perhatian khusus HAM.

Hal itu disampaikan dalam acara Hari Hak Asasi Manusia ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur pada Selasa (10/12/2024) malam.

"Implementasi dan tanggungjawab pemerintah ditegaskan dikonkretkan oleh Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2045 dalam misi pembangunan sampai dengan tahun 2045 salah satu sasarannya mewujudkan pembangunan yang diarahkan terwujudnya supremasi yang berkeadilan, berkepastian, bermartabat dan berlandaskan hak asasi manusia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 maka pemerintah telah menyusun strategi pembangunan nasional berlandaskan pada HAM atau Based of Human Right," ujar Natalius Pigai dibawah rintik hujan.