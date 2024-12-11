Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko Yusril: Jangan Terperangkap Masa Lalu, Kita Harus Melihat ke Depan soal HAM

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |00:11 WIB
Menko Yusril: Jangan Terperangkap Masa Lalu, Kita Harus Melihat ke Depan soal HAM
Yusril Ihza Mahendra
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan jangan terperangkap masa lalu, kita harus melihat ke depan soal permasalahan hak asasi manusia (HAM). 

Hal itu disampaikan dalam acara Hari Hak Asasi Manusia ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur pada Selasa (10/12/2024) malam.

"Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan," ucap Yusril.

"Kita memang jangan terlalu banyak terperangkap oleh masa lalu, kita harus melihat ke depan. Kita mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu, kita menyelesaikan sejauh mungkin dapat diselesaikan. Tapi janganlah kita terlewat di dalam dendam dan permusuhan," tambahnya.

Yusril menyebut persoalan HAM merupakan persoalan semua orang. Namun, tanggungjawab, pemajuan dan perlindungan HAM diatur dalam amandemen konstitusi dibebankan kepada negara.

"Karena itulah, pemerintahan baru sekarang dengan kementerian HAM yang ada dan juga dengan seluruh kementerian, karena seluruh kegiatan kementerian, baik itu di bidang kesehatan, di bidang agama, di bidang pendidikan, di bidang pertanian, dan sebagainya, semua itu berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia," ucapnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190537//presiden_prabowo_subianto-60Ni_large.jpg
Prabowo ke Sumbar, Fokus Penanganan Bencana dan Infrastruktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190476//tokoh_muda_papua_billy_mambrasar-y6GU_large.jpg
Sempat Terancam Turun, Dana Otsus Papua Rp12,6 Triliun Akhirnya Dipertahankan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190436//pemerintah-AsBG_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana, DPR: Percepat Pemulihan Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190367//purbaya-pwPF_large.jpg
Purbaya Sebut Prabowo Setuju 125 Ribu Baju Reject Batal Ekspor Disumbangkan ke Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190362//rupiah-dKRw_large.jpg
Pengumuman! Kenaikan UMP 2026 Ditetapkan di Setiap Provinsi Sebelum 24 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190360//presiden_prabowo-z7EW_large.jpg
Prabowo Hentikan Impor Solar Mulai 2026, Papua Disiapkan Jadi Pusat Energi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement