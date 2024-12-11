Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pra MLB NU Akan Digelar di Surabaya pada 17 Desember

Yulia Sri Kanti , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |00:22 WIB
Pra MLB NU Akan Digelar di Surabaya pada 17 Desember
Pra MLB NU Akan Digelar di Surabaya pada 17 Desember
A
A
A

JAKARTA- Ketua Panitia Pelaksana Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU), Kiai Mas Maftuh memastikan Pra MLB NU digelar pada Selasa, 17 Desember 2024.

"Alhamdulilah panitia telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Pra MLB NU di Surabaya. Dan, menetapkan tanggal 17 Desember 2024 sebagai hari H pelaksanaan Pra MLB NU," ujarnya, Selasa (10/12/2024).

Dikatakan, Kiai Mas Maftuh, Pra MLB menjadi media konsolidasi para pihak, dan sekaligus sebagai tahapan menuju MLB untuk mematangkan serta memutuskan rumusan hingga teknis pelaksanaan MLB.

"Pra MLB adalah konsolidasi para pihak untuk mematangkan rumusan MLB itu sendiri," tutur Kiai Mas Maftuh.

Lebih lanjut dia menambahkan, Pra MLB dikemas sebagai forum kajian terfokus (FGD), media silaturrohim dan konsolidasi serta perumusan tindak lanjut menuju MLB NU yang bersifat non-formal.

"Dan bertabarruk (mengambil tetapnya kebaikan jam’iyyah dan jama’ah, red) dari para masyayikh NU melalui pasowanan," ungkap Kiai Mas Maftuh.

Menurutnya, rapat hari ini juga telah memutuskan tiga poin penting. Pertama, rangkaian Pra MLB akan dimulai pada Selasa, 17 Desember 2024, dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

"FGD dilaksanakan secara hibrid; forum diskusi dimana sebagian peserta bertemu langsung, bertempat di salah satu hotel di Surabaya dan sebagian lainnya mengikuti secara online di lain tempat dari berbagai daerah di Indonesia," terangnya.

Dia menambahkan, peserta FGD adalah Presidium PO & MLB NU dan delegasi dari 38 PWNU se-Indonesia. Dan akan membahas subtema yang telah direncanakan dengan pemantik diskusi atau nara sumber empat pengurus NU Wilayah Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Papua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MLB NU Muktamar NU PBNU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189882/pj_ketua_umum_pbnu_kh_zulfa_mustofa-5hbo_large.jpg
Pj Ketum PBNU KH Zulfa Sebut Pentingnya Ketertiban Organisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189720/pbnu-2cfK_large.jpg
PBNU Tunjuk Mantan Mendikbud M Nuh Jadi Katib Aam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189290/gus_yahya-m1zr_large.jpg
Rapat Pleno PBNU Batal Digelar Hari ini, Gus Yahya: Rais Aam Tidak Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189061/pbnu-sOAq_large.jpg
Kubu Gus Yahya Gelar Rapat Pleno Besok, Bahas Polemik Pj Ketum PBNU?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188876/nasaruddin_umar_hadiri_pleno_pbnu-NuA0_large.jpg
Disambut Gus Ipul, Nasaruddin Umar Hadiri Pleno PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188867/rapat_pleno_pbnu-ZFgk_large.jpg
KH Miftachul Akhyar Pimpin Pleno PBNU, Khofifah hingga Gus Ipul Hadir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement