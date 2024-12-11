Pra MLB NU Akan Digelar di Surabaya pada 17 Desember

JAKARTA- Ketua Panitia Pelaksana Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU), Kiai Mas Maftuh memastikan Pra MLB NU digelar pada Selasa, 17 Desember 2024.

"Alhamdulilah panitia telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Pra MLB NU di Surabaya. Dan, menetapkan tanggal 17 Desember 2024 sebagai hari H pelaksanaan Pra MLB NU," ujarnya, Selasa (10/12/2024).

Dikatakan, Kiai Mas Maftuh, Pra MLB menjadi media konsolidasi para pihak, dan sekaligus sebagai tahapan menuju MLB untuk mematangkan serta memutuskan rumusan hingga teknis pelaksanaan MLB.

"Pra MLB adalah konsolidasi para pihak untuk mematangkan rumusan MLB itu sendiri," tutur Kiai Mas Maftuh.

Lebih lanjut dia menambahkan, Pra MLB dikemas sebagai forum kajian terfokus (FGD), media silaturrohim dan konsolidasi serta perumusan tindak lanjut menuju MLB NU yang bersifat non-formal.

"Dan bertabarruk (mengambil tetapnya kebaikan jam’iyyah dan jama’ah, red) dari para masyayikh NU melalui pasowanan," ungkap Kiai Mas Maftuh.

Menurutnya, rapat hari ini juga telah memutuskan tiga poin penting. Pertama, rangkaian Pra MLB akan dimulai pada Selasa, 17 Desember 2024, dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

"FGD dilaksanakan secara hibrid; forum diskusi dimana sebagian peserta bertemu langsung, bertempat di salah satu hotel di Surabaya dan sebagian lainnya mengikuti secara online di lain tempat dari berbagai daerah di Indonesia," terangnya.

Dia menambahkan, peserta FGD adalah Presidium PO & MLB NU dan delegasi dari 38 PWNU se-Indonesia. Dan akan membahas subtema yang telah direncanakan dengan pemantik diskusi atau nara sumber empat pengurus NU Wilayah Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Papua.