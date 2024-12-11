Jokowi Diundang HUT Ke-60 Golkar, Sinyal Jadi Kader?

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diundang dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golongan Karya (Golkar) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) pada Kamis, 12 Desember 2024.

"Masuk dalam daftar yang kita undang," terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji saat dihubungi.

Undangan itu dilayangkan di tengah isu Jokowi masuk Golkar. Kendati demikian, Sarmuji menyampaikan bahwa pihaknya turut mengundang tokoh lain seperti Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden dan Wapres diundang menghadiri acara HUT ke 60," ucap Sarmuji.

Sekedar informasi, Golkar sendiri telah membuka pintu bagi Jokowi usai PDIP tak menganggap lagi Presiden ke-7 RI itu sebagai kader partai.

Sarmuji mengatakan, Jokowi memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam karir politiknya. Menurutnya, mantan Wali Kota Solo itu pribadi yang merdeka dan bebas.

"Saya meyakini pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).