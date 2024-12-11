Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Diundang HUT Ke-60 Golkar, Sinyal Jadi Kader?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |06:46 WIB
Jokowi Diundang HUT Ke-60 Golkar, Sinyal Jadi Kader?
Joko Widodo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diundang dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golongan Karya (Golkar) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) pada Kamis, 12 Desember 2024.

"Masuk dalam daftar yang kita undang," terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji saat dihubungi.

Undangan itu dilayangkan di tengah isu Jokowi masuk Golkar. Kendati demikian, Sarmuji menyampaikan bahwa pihaknya turut mengundang tokoh lain seperti Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden dan Wapres diundang menghadiri acara HUT ke 60," ucap Sarmuji.

Sekedar informasi, Golkar sendiri telah membuka pintu bagi Jokowi usai PDIP tak menganggap lagi Presiden ke-7 RI itu sebagai kader partai.

Sarmuji mengatakan, Jokowi memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam karir politiknya. Menurutnya, mantan Wali Kota Solo itu pribadi yang merdeka dan bebas.

"Saya meyakini pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189109//kpk-AVm3_large.jpg
Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188134//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-FiEM_large.jpg
Bahlil Ingatkan Koalisi: Jangan Hanya Datang saat Senang, Pergi saat Susah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188113//presiden_prabowo_subianto-YkMi_large.jpg
Prabowo Tersentuh Cuplikan Video Almamater Golkar: Kau Pandai Sekali, Lil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188081//presiden_prabowo-Wg1H_large.jpg
Didampingi Gibran, Presiden Prabowo Hadiri Doa Bersama di Puncak HUT Ke-61 Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186914//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-3VbW_large.jpeg
Bahlil Perintahkan Kader Golkar Bantu Tangani Bencana di Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement