Gempa M4,6 Guncang Wilayah Maluku Tenggara Barat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat, pada Rabu (11/12/2024), sekira pukul 07.35 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.78 Lintang Selatan - 129.84 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.6, 11-Dec-2024 07:35:06WIB, Lok:6.78LS, 129.84BT (209 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:210 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.



(Awaludin)