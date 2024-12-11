Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

IPW Sebut Usulan Pelucutan Senpi Anggota Polisi Tak Realistis

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |10:54 WIB
IPW Sebut Usulan Pelucutan Senpi Anggota Polisi Tak Realistis
Usulan pelucutan senjata api petugas (foto: freepik)
JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menolak keras usulan pelucutan senjata api terhadap anggota Polri yang diajukan oleh beberapa pegiat HAM.

Menurutnya, gagasan tersebut tidak realistis mengingat situasi kriminal di Indonesia yang semakin kompleks dan brutal, di mana pelaku kejahatan kerap membawa senjata api seperti curanmor, perampokan, begal. Selain itu, pelaku juga sering melukai korban terutama perampok nasabah Bank.

Sugeng menilai, dengan meningkatnya kasus kekerasan kriminal yang mengancam keselamatan masyarakat, tuntutan untuk melucuti senjata anggota Polri sama sekali tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk menjaga keamanan. 

"Kondisi masyarakat kita dan meningkatnya kekerasan tindak pidana yang sangat brutal, seperti curas dan curat, menurut saya belum memungkinkan anggota Polri dilucuti senjatanya," tegas Sugeng dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

Ia menambahkan, bahwa para pelaku kejahatan kerap kali sudah dilengkapi dengan senjata api yang dapat membahayakan nyawa masyarakat dan aparat. Oleh karena itu, anggota Polri harus tetap dilengkapi dengan senjata untuk menghadapi ancaman tersebut.

 

