Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana di Sukabumi, Pemerintah Bangun Pos Pengungsian Terpusat di Bantargadung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |11:05 WIB
Bencana di Sukabumi, Pemerintah Bangun Pos Pengungsian Terpusat di Bantargadung
Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Lukmansyah (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan pos pengungsiaan terpusat terkait bencana banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Pos pengungsiaan terpusat ini ditempatkan di Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi.

Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Lukmansyah menjelaskan, langkah ini dilakukan sebagai upaya efisiensi distribusi bantuan. Hal ini khususnya untuk pengungsi mandiri yang tersebar di kecataman itu.

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya efisiensi distirbusi bantuan untuk para pengungsi yang tersebar di beberapa titik pengungsian mandiri di wilayah kecamatan Bantargadung," ungkap Lukmansyah dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

Lukmansyah mengungkap berdasarkan data yang dihimpun BNPB, bencana di Kecamatan Bantargadung setidaknya berdampak pada 297 KK atau sebanyak 1.032 warga mengungsi. Dalam bencana ini, ratusan rumah dilaporkan hanyut dan rusak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190392//mendagri_tito_karnavian-ePJH_large.jpg
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri : Cek Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190387//operasi_modifikasi_cuaca-Rn41_large.jpg
Dukung Pemulihan Bencana Sumatera, Modifikasi Cuaca Digencarkan Tekan Hujan Ekstrem 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190380//kapolda_sumbar_irjen_gatot_tri_suryanta-ENzH_large.jpg
Tangani Bencana, Korlantas Kirim Kendaraan Operasional hingga Sembako ke Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190344//konpers_bnpb-fBVg_large.jpg
Satu Jembatan ke Takengon Via Bireuen Diperbaiki, 7 Lainnya Masih Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190303//wamenkeu_soal_bantuan_bencana_sumatera-uZ97_large.jpg
Kemenkeu Salurkan Dana Bantuan Rp4 Miliar bagi 52 Kabupaten Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190298//rumah_rusak_akibat_bencana_di_sumatera-x1sH_large.jpg
Hampir 150 Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Sumatera, Huntara dan Huntap Segera Dibangun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement