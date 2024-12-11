Bencana di Sukabumi, Pemerintah Bangun Pos Pengungsian Terpusat di Bantargadung

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan pos pengungsiaan terpusat terkait bencana banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Pos pengungsiaan terpusat ini ditempatkan di Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi.

Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Lukmansyah menjelaskan, langkah ini dilakukan sebagai upaya efisiensi distribusi bantuan. Hal ini khususnya untuk pengungsi mandiri yang tersebar di kecataman itu.

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya efisiensi distirbusi bantuan untuk para pengungsi yang tersebar di beberapa titik pengungsian mandiri di wilayah kecamatan Bantargadung," ungkap Lukmansyah dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

Lukmansyah mengungkap berdasarkan data yang dihimpun BNPB, bencana di Kecamatan Bantargadung setidaknya berdampak pada 297 KK atau sebanyak 1.032 warga mengungsi. Dalam bencana ini, ratusan rumah dilaporkan hanyut dan rusak.