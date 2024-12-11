Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Semarang, Prabowo Akan Resmikan Flyover Madukoro dan Hadiri Apel Kasatwil Polri

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |11:16 WIB
Tiba di Semarang, Prabowo Akan Resmikan Flyover Madukoro dan Hadiri Apel Kasatwil Polri
Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Semarang (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat (AD) Ahmad Yani, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 11 Desember 2024. Pesawat yang membawa Kepala Negara bersama rombongan terbatas tiba sekira pukul 09.50 WIB.

Tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat (AD) Ahmad Yani, Kota Semarang, adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakasad Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi.

Dari bandara, Presiden Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju flyover Madukoro. Di sana, Kepala Negara akan melakukan peninjauan sekaligus meresmikan flyover tersebut.

"Setelahnya, Presiden Prabowo diagendakan untuk menuju Akademi Kepolisian (Akpol) Kota Semarang, untuk menghadiri pembukaan apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

Sebelumnya, Presiden Prabowo diketahui bertolak menuju Kota Semarang dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Kota Semarang adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(Awaludin)

      
