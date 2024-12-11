Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tetap Buru Harun Masiku Meski Berganti Pimpinan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |12:34 WIB
KPK Tetap Buru Harun Masiku Meski Berganti Pimpinan
KPK Tetap Buru Harun Masiku Meski Berganti Pimpinan
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pencarian buronan Harun Masiku terus berlanjut meski pimpinan berganti. Diketahui, pimpinan komisi antirasuah akan berganti.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjamin proses hukum terhadap eks Caleg PDIP terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI akan terus diusut.

"Keberlanjutan (kasus Harun Masiku) prosesnya pasti dijamin bahwa kepemimpinan yang akan datang akan melanjutkan proses-proses hukum," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK yang dikutip Rabu (11/12/2024).

Ghufron menegaskan, kasus Harun Masiku merupakan urusan lembaga, bukan urusan pimpinan secara pribadi. Akan hal itu, komisioner era selanjutnya tidak bisa menghentikannya kasus tersebut begitu saja.

"Ini adalah bukan keputusannya pimpinan perode kelima ataupun keempat atau yang sebelumnya. Sekali lagi ini adalah keputusan lembaga KPK," ujarnya.

Ghufron menambahkan, hal tersebut tidak hanya berlaku pada kasus Harun Masiku. Menurutnya, kasus-kasus yang belum tuntas juga akan diteruskan pimpinan selanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
