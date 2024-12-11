Bahlil Bungkam soal JK dan Agung Laksono Bertengkar Gegara Kursi Ketua PMI

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih bungkam soal dua seniornya di partai pohon beringin yakni, Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono. Keduanya berebut menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).

Hal itu diungkapkan Bahlil saat disinggung polemik antara JK dan Agung Laksono yang ingin menjadi Ketua PMI.

"No comment," ucap Bahlil singkat, usai hadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) para anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

Namun saat disinggung lebih jauh perihal polemik itu, Bahlil malah meninggalkan awak media. Ia pun beranjak keluar dari Hotel Paragon.

Sekadar informasi, dua elite Beringin, Agung Laksono dan JK saling mengklaim telah terpilih menjadi Ketua PMI dalam Munas XXII.

Adapun Jusuf Kalla, dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.