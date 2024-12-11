JK: Agung Laksono Gagal Penuhi Syarat Calon Ketua PMI, Hanya Dapat Dukungan 5%!

JAKARTA - Agung Laksono gagal memenuhi syarat mencalonkan diri menjadi Calon Ketua Palang Merah Indonesia. Politikus senior Golkar itu tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PMI.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) mengatakan, syarat terkait Bakal Calon Ketua Umum itu terdapat pada Bab IX Tata Cara Pemilihan Kepengurusan, Pada Pasal 66 disebutkan bahwa penjaringan bakal Calon Ketua Umum dapat diajukan apabila memenuhi dukungan dari paling sedikit 20% jumlah pengurus penyelenggara Musyawarah/Munaslub.

Kemudian pada ayat 2 disebutkan, penjaringan bakal calon Ketua juga harus didukung oleh 20% jumlah utusan yang berhak hadir dalam Musyawar atau Musyawarah luar biasa.

"Syarat di Palang Merah itu untuk menjadi calon (Ketua) itu harus didukung 20% anggota yang punya hak suara,” ujar Jusuf Kalla dalam wawancara ekslusif program iNews siang, dikutip Rabu (11/12/2024).

“Dan itu harus lebih 100 suara, nah kemudian terjadi kemarin yang saudara Agung Laksono, hanya didukung 30 suara sah, jadi tidak mungkin jadi calon,"sambungnya.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia itu menyebut lantas menjelaskan bahwa sejatinya Agung Laksono mendapatkan suara masuk sebesar 50. Namun nyatanya setelah diihtung terdapat 15 suara tidak sah.

"Ya mau didukung itu harus tertulis, tertulis masuk ke panitia. Yang masuk cuman 50, tapi 15 tidak sah, ya 35 (suara sah), tidak melalui 20% (syarat)," jelas JK.