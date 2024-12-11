Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Dikabarkan Akan Dapat Jabatan Khusus saat HUT Golkar, Ini Kata Bahlil

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |13:35 WIB
Jokowi Dikabarkan Akan Dapat Jabatan Khusus saat HUT Golkar, Ini Kata Bahlil
Jokowi Dikabarkan Akan Dapat Jabatan Khusus saat HUT Golkar, Ini Kata Bahlil
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri perayaan HUT ke-60 Golkar yang akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) pada Kamis (12/12/2024). Selain Prabowo, akan ada sejumlah tokoh nasional yang datang.

Demikian diutarakan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia setelah menghadiri Bimtek anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Golkar, di Hotel Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"Besok kami akan merayakan puncak HUT Golkar di Sentul. InsyaAllah sesuai dengan jadwal Pak Prabowo Insya Allah akan hadir, Insya Allah bapak wapres dan beberapa tokoh lain," kata Bahlil.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga dikabarkan akan hadir. Dia pun mohon doa agar mantan Wali Kota Solo itu bisa hadir HUT ke-60 Golkar. "Doain ya," terang Bahlil.

Namun saat disinggung perihal Jokowi akan mendapat jabatan khusus di Golkar, Bahlil enggan menanggapi.

"Dapat informasi dari mana? Jangan pakai katanya terus nanya saya. Mohon maaf iya," tegas Bahlil Lahadalia.

Menteri ESDM itu pun menyampaikan, pihaknya juga akan mengundang seluruh ketua umum partai politik (parpol). "Oh diundang dong. Seluruh ketum-ketum partai kita undang," tandas Bahlil.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diundang dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golongan Karya (Golkar) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) pada Kamis, 12 Desember 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190656//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-9hjV_large.jpg
Komisi Reformasi Polri Laporkan Kinerja ke Prabowo dengan Metode Omnibus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641//prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638//prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190634//warga_agam_menangis_saat_bertemu_prabowo-4B2W_large.jpg
Prabowo Pastikan Hunian Warga Terdampak Bencana Dibangun Layak dan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190614//prabowo_naik_heli_tinjau_korban_bencana_di_agam-LDX1_large.jpg
Prabowo Naik Heli Tinjau Pengungsi dan Pembangunan Huntara di Agam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190612//kepala_bappenas-QBuC_large.jpg
Kepala Bappenas Ungkap RI Berhasil di World Expo 2025 Berkat Arahan Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement