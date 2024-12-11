Jokowi Dikabarkan Akan Dapat Jabatan Khusus saat HUT Golkar, Ini Kata Bahlil

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri perayaan HUT ke-60 Golkar yang akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC) pada Kamis (12/12/2024). Selain Prabowo, akan ada sejumlah tokoh nasional yang datang.

Demikian diutarakan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia setelah menghadiri Bimtek anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Golkar, di Hotel Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"Besok kami akan merayakan puncak HUT Golkar di Sentul. InsyaAllah sesuai dengan jadwal Pak Prabowo Insya Allah akan hadir, Insya Allah bapak wapres dan beberapa tokoh lain," kata Bahlil.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga dikabarkan akan hadir. Dia pun mohon doa agar mantan Wali Kota Solo itu bisa hadir HUT ke-60 Golkar. "Doain ya," terang Bahlil.

Namun saat disinggung perihal Jokowi akan mendapat jabatan khusus di Golkar, Bahlil enggan menanggapi.

"Dapat informasi dari mana? Jangan pakai katanya terus nanya saya. Mohon maaf iya," tegas Bahlil Lahadalia.

Menteri ESDM itu pun menyampaikan, pihaknya juga akan mengundang seluruh ketua umum partai politik (parpol). "Oh diundang dong. Seluruh ketum-ketum partai kita undang," tandas Bahlil.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diundang dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golongan Karya (Golkar) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) pada Kamis, 12 Desember 2024.