HOME NEWS NASIONAL

Gibran Kunjungi Korban Kebakaran Hebat Kemayoran Jakpus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:11 WIB
Gibran Kunjungi Korban Kebakaran Hebat Kemayoran Jakpus
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Korban Kebakaran Kemayoran. Foto: Okezone/Riyan Rizki.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi pengungsian korban terdampak kebakaran permukiman padat penduduk di SDN 09 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus). 

Berdasarkan pantauan di lokasi Rabu (11/12/2024), terlihat Gibran tiba sekira pukul 15.40 WIB. Terlihat ia menggunakan pakaian kemeja warna putih dengan celana hitam. 

Ia terlihat didampingi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. Setibanya di lokasi, terlihat Gibran langsung mengunjungi pengungsi yang berada di tenda pengungsian yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Gibran tampak memberikan susu kepada beberapa anak-anak yang ada dan menyalami semuanya. Selain itu, Gibran juga tampak berbincang dengan beberapa warga. 

"Pak foto bareng pak," teriak beberapa warga yang ada.

Usai menghampiri warga, Gibran dan Teguh mengecek persediaan sembako dan perlengkapan lainnya bagi warga korban kebakaran. Tak lupa, Gibran juga memberikan beberapa dokumen kartu keluarga kepada warga yang terdampak.

(Puteranegara Batubara)

      
