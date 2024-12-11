Prabowo Minta Polri Berhemat: Kurangi Seremoni, Jangan Banyakin HUT!

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada kepolisian untuk berhemat dan efisien dalam mengelola anggaran institusinya. Dia mengimbau Polri mengurangi acara-acara yang bersifat seremoni, termasuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT).

Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

“Sekali lagi, hemat, kurangi pemborosan. Kurangi seremoni, jangan terlalu banyak [perayaan] HUT HUT,” kata Prabowo dalam arahannya.

Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan, sebaiknya perayaan ulang tahun di kepolisian dirayakan secara sederhana dan menghindari pemborosan, misalnya dengan tumpengan di markas.

“Kurangi perayaan ulang tahun. Sederhana saja tumpengan di markas,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan rakyat.

“Saya minta saudara-saudara, saya mengimbau, bukan atas nama Prabowo, tetapi atas nama rakyat Indonesia. Atas nama orang tuamu. Atas nama anak-anakmu, kepolisian berpihaklah, dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.