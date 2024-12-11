Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Polri Berhemat: Kurangi Seremoni, Jangan Banyakin HUT!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:59 WIB
Prabowo Minta Polri Berhemat: Kurangi Seremoni, Jangan Banyakin HUT!
Prabowo Minta Polri Berhemat: Kurangi Seremoni, Jangan Banyakin HUT!
A
A
A

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada kepolisian untuk berhemat dan efisien dalam mengelola anggaran institusinya. Dia mengimbau Polri mengurangi acara-acara yang bersifat seremoni, termasuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT).

Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

“Sekali lagi, hemat, kurangi pemborosan. Kurangi seremoni, jangan terlalu banyak [perayaan] HUT HUT,” kata Prabowo dalam arahannya.

Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan, sebaiknya perayaan ulang tahun di kepolisian dirayakan secara sederhana dan menghindari pemborosan, misalnya dengan tumpengan di markas.

“Kurangi perayaan ulang tahun. Sederhana saja tumpengan di markas,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan rakyat.

“Saya minta saudara-saudara, saya mengimbau, bukan atas nama Prabowo, tetapi atas nama rakyat Indonesia. Atas nama orang tuamu. Atas nama anak-anakmu, kepolisian berpihaklah, dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190436/pemerintah-AsBG_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana, DPR: Percepat Pemulihan Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190200/prabowo-z0OY_large.jpg
Reaksi Mengejutkan Prabowo soal MBG Dapat Menu Lele Utuh: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190047/prabowo-alFw_large.jpg
Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatera, Sindir Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190003/prabowo-Zctu_large.jpg
Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Seluruh Menteri Kompak Kenakan Kemeja Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189696/prabowo-TZs6_large.jpg
Sholawat Berkumandang saat Prabowo Tiba di Posko Pengungsian di Langkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189694/prabowo-UJjR_large.jpg
Prabowo Pastikan Penanganan Bencana Sumatera Dipercepat, TNI–Polri Garda Terdepan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement