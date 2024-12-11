Instruksi Prabowo ke Polisi Jelang Nataru: Laksanakan Pengamanan dengan Baik!

Prabowo menginstruksikan agar Polri bekerja dengan baik pada pengamanan Nataru (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kepolisian untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo saat memimpin apel kepala satuan wilayah 2024 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

"Nataru di depan mata. Saudara akan sibuk, saudara akan capek, (jadi) laksanakan (pengamanan) dengan baik," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan keamanan dan ketertiban yang terjaga di suatu negara dapat menunjang stabilitas dan iklim bisnis yang akan berdampak untuk keberlangsungan bersama.

"Keamanan, ketertiban menunjang stabilitas iklim bisnis. Iklim bisnis mendapatkan investasi dan investasi menciptakan lapangan kerja," kata Prabowo.

Karena itu, kata Prabowo, bangsa dan rakyat sangat memerlukan kehadiran dan peran polisi.

"Bangsa dan rakyat sangat memerlukan polisi yang terampil," ucapnya.

Adapun apel kesatuan wilayah ini dihadiri oleh 571 peserta, yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, para kapolda, dan kapolres. Tema yang diusung pada apel kali ini adalah "Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri".