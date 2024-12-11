Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelantikan Pengurus Pusat Perindo Periode 2024-2029, Ketum Angela Pesan Jaga Nama Baik Partai

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |17:23 WIB
Pelantikan Pengurus Pusat Perindo Periode 2024-2029, Ketum Angela Pesan Jaga Nama Baik Partai
Pelantikan pengurus Partai Perindo (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo melantik Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2024-2029 di Auditorium kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2024). Atas pelantikan ini, Ketua Umum Perindo Angela Tanoesoedibjo berharap kepengurusan baru ini bisa menjaga nama baik partai.

"Saya doakan semoga amanah, semoga terus bisa membesarkan partai, semoga terus bisa menjaga marwah partai, bisa terus menjaga nama baik partai. Tapi yang terpenting bisa terus menjaga idealisme," kata Angela dalam sambutannya usai pelantikan.

Dia menyebut, kepengurusan di pusat yang telah selesai akan terus dilanjutkan hingga ke tingkat daerah.

Dalam kesempatan itu, Angela juga menjabarkan kalau jajaran tak henti-hentinya terjun langsung ke masyarakat. Seperti contoh ketika pihaknya membantu para korban bencana alam akibat erupsi gunung Lewotobi Laki-laki.

"Kita sudah melaunching gerakan Perindo bersama disabilitas. Kita turun langsung ke beberapa wilayah untuk kegiatan-kegiatan sosial yang bermakna," katanya.

Adapun dalam acara pelantikan itu, Angela turut memimpin sumpah para pengurus yang dilantik. Pengambilan sumpah dilakukan sesuai agama masing-masing anggota yang dilantik.

"Bersediakah saudara diambil sumpahnya sesuai dengan agama masing-masing," tanya Angela, yang langsung dijawab bersedia oleh para pengurus.

Berikut daftar pengurus DPP partai perindo periode 2024-2029:

- Sekretaris Jenderal

1. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan (Manajer Kantor DPP): Andi Barlianto Asapa, S.H.

2. Dan seterusnya 

3. Wakil Sekjen Bidang Protokoler: Rifo Darma Saputra, S.H., M.M.

- Bendahara Umum

1. Wakil Bendahara Umum Bidang Akuntansi dan Aset: Stien Maria Schouten

-Wakil ketua umum I

1. Ketua Bidang Organisasi: Agus Kristianto Djajusman

2. Dan seterusnya 

3. Ketua Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator Partai: Gardian Muhammad

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement