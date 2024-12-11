Pelantikan Pengurus Pusat Perindo Periode 2024-2029, Ketum Angela Pesan Jaga Nama Baik Partai

JAKARTA - Partai Perindo melantik Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2024-2029 di Auditorium kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2024). Atas pelantikan ini, Ketua Umum Perindo Angela Tanoesoedibjo berharap kepengurusan baru ini bisa menjaga nama baik partai.

"Saya doakan semoga amanah, semoga terus bisa membesarkan partai, semoga terus bisa menjaga marwah partai, bisa terus menjaga nama baik partai. Tapi yang terpenting bisa terus menjaga idealisme," kata Angela dalam sambutannya usai pelantikan.

Dia menyebut, kepengurusan di pusat yang telah selesai akan terus dilanjutkan hingga ke tingkat daerah.

Dalam kesempatan itu, Angela juga menjabarkan kalau jajaran tak henti-hentinya terjun langsung ke masyarakat. Seperti contoh ketika pihaknya membantu para korban bencana alam akibat erupsi gunung Lewotobi Laki-laki.

"Kita sudah melaunching gerakan Perindo bersama disabilitas. Kita turun langsung ke beberapa wilayah untuk kegiatan-kegiatan sosial yang bermakna," katanya.

Adapun dalam acara pelantikan itu, Angela turut memimpin sumpah para pengurus yang dilantik. Pengambilan sumpah dilakukan sesuai agama masing-masing anggota yang dilantik.

"Bersediakah saudara diambil sumpahnya sesuai dengan agama masing-masing," tanya Angela, yang langsung dijawab bersedia oleh para pengurus.

Berikut daftar pengurus DPP partai perindo periode 2024-2029:

- Sekretaris Jenderal

1. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan (Manajer Kantor DPP): Andi Barlianto Asapa, S.H.

3. Wakil Sekjen Bidang Protokoler: Rifo Darma Saputra, S.H., M.M.

- Bendahara Umum

1. Wakil Bendahara Umum Bidang Akuntansi dan Aset: Stien Maria Schouten

-Wakil ketua umum I

1. Ketua Bidang Organisasi: Agus Kristianto Djajusman

3. Ketua Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator Partai: Gardian Muhammad