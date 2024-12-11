Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Ledakan Gas di Spa Bulungan yang Berawal dari Bau Gas Bocor Hingga Ledakan Besar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |17:37 WIB
Kronologi Ledakan Gas di Spa Bulungan yang Berawal dari Bau Gas Bocor Hingga Ledakan Besar
Kronologi Ledakan Gas di Spa Bulungan yang Berawal dari Bau Gas Bocor Hingga Ledakan Besar
A
A
A

JAKARTA - Kronologi ledakan gas di Spa Bulungan yang berawal dari bau gas bocor hingga ledakan besar, akan diulas dalam artikel Okezone kali ini. Akibat ledakan itu, 7 orang mengalami luka.

Polisi mengungkapkan kronologi ledakan di tempat Spa & Massage kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (10/12/2024). Kejadian diawali dengan adanya percikan api dari tabung gas pemanas air untuk sauna.

"Keterangan awal dari peristiwa ini dari tempat spa di wilayah Blok M, ada tabung gas (pemanas air) untuk sauna, itu ada percikan api. Kemudian setelah percikan api itu, rencana mau disemprotkan oleh APAR," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, Kompol Nunu Suparmi.

Menurutnya, pegawai Spa tersebut berniat memadamkan percikan api yang muncul dari tabung gas pemanas air menggunakan Apar. Namun, saat disemprotkan Apar, tabung gas itu malah meledak hingga membuat 4 pegawai spa terluka.

"Selain 4 dari karyawan Spa, 3 orang karyawan gedung (perkantoran) di belakangnya (belakang tempat Spa) juga mengalami luka karena panik dan terjatuh (saat evakuasi diri), gedung (perkantoran) itu kan aktif (ada aktivitas). Tapi, nanti kita update lagi untuk kondisinya seperti apa yah," tuturnya.

Mantan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan itu menambahkan, para korban luka akibat ledakan tersebut telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188742/ledakan-puPb_large.jpg
Ibu ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187452/ledakan-zYQA_large.jpg
Pelaku Bom SMAN 72 Sudah Diperiksa, Polisi Dalami Motif Peledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187327/ledakan-xHlP_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Ternyata Sudah Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956/sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186474/sma_72_jakarta-SNnW_large.jpg
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186450/kabid_humas_polda_metro_jaya-CoKS_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement