Kronologi Ledakan Gas di Spa Bulungan yang Berawal dari Bau Gas Bocor Hingga Ledakan Besar

JAKARTA - Kronologi ledakan gas di Spa Bulungan yang berawal dari bau gas bocor hingga ledakan besar, akan diulas dalam artikel Okezone kali ini. Akibat ledakan itu, 7 orang mengalami luka.

Polisi mengungkapkan kronologi ledakan di tempat Spa & Massage kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (10/12/2024). Kejadian diawali dengan adanya percikan api dari tabung gas pemanas air untuk sauna.

"Keterangan awal dari peristiwa ini dari tempat spa di wilayah Blok M, ada tabung gas (pemanas air) untuk sauna, itu ada percikan api. Kemudian setelah percikan api itu, rencana mau disemprotkan oleh APAR," ujar Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, Kompol Nunu Suparmi.

Menurutnya, pegawai Spa tersebut berniat memadamkan percikan api yang muncul dari tabung gas pemanas air menggunakan Apar. Namun, saat disemprotkan Apar, tabung gas itu malah meledak hingga membuat 4 pegawai spa terluka.

"Selain 4 dari karyawan Spa, 3 orang karyawan gedung (perkantoran) di belakangnya (belakang tempat Spa) juga mengalami luka karena panik dan terjatuh (saat evakuasi diri), gedung (perkantoran) itu kan aktif (ada aktivitas). Tapi, nanti kita update lagi untuk kondisinya seperti apa yah," tuturnya.

Mantan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan itu menambahkan, para korban luka akibat ledakan tersebut telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.