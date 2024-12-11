2 Polisi Dibacok dan 1 Warga Tertembak dalam Serangan OTK di Lanny Jaya Papua

JAKARTA - Dua personel Polisi dibacok oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di Lanny Jaya, Papua. Bahkan, akibat peristiwa itu, seorang warga juga menjadi korban penembakan.

Peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada Rabu, (11/12/2024) sekitar pukul 12.43 WIT. Adapun dua personel kepolisian yang dibacok yakni, Personel Polres Lanny Jaya Brigpol Tri Yudha Argadianto, dan Aiptu Hidayat. Sementara, masyarakat sipil bernama Bastam (43) mengalami luka tembak.

"Pelaku melakukan aksinya dengan menyerang Brigpol Tri Yudha terlebih dahulu saat berada di kios sebelah Warung Bunda dan merampas senpi jenis HS miliknya, kemudian pelaku menuju Warung Bunda menyerang Aiptu Hidayat,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone.

Lebih lanjut, ia mengatakan saksi bernama Brigpol Marthen yang berada di dapur warung sempat mengamankan korban yang sudah tersungkur karena luka benda tajam dibagian kepala belakang. Sehingga senpi milik korban tidak sempat dirampas.

“Kemudian pelaku melakukan tembakan tiga kali ke arah kios yang mengenai masyarakat sipil, namun pelaku berhasil melarikan diri,” ujarnya.

“Brigpol Marthen (saksi) langsung meminta bantuan ke Polres Lanny Jaya,” imbuhnya.

Atas kejadian tersebut, Aiptu Hidayat mengalami luka bacok di bagian kepala belakang, Brigpol Tri Yudha mengalami luka bacok di bagian kepala depan hingga hidung, sedangkan untuk korban Bastam terkena tembakan di bagian perut kiri tembus belakang.