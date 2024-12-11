Menteri Rini: BNN Ciptakan Lingkungan Kerja Bebas Korupsi

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini dinilai dalam ajang Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

BNN berhasil meraih penghargaan untuk tiga unit kerja. Penghargaan WBK diberikan kepada Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, BNN Kota Denpasar, dan BNN Kabupaten Purbalingga.

Prestasi ini menjadi bukti nyata keberhasilan BNN dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi serta membangun sistem kerja yang berintegritas, efektif, dan inovatif.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen yang berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan pelayanan publik, sebagai bagian dari upaya mendukung Indonesia bersih narkoba dan korupsi,” ujar Menteri PANRB, Rini Widyantini.

Rini mengatakan, penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, seperti transparansi, inovasi layanan, dan keberhasilan dalam mencegah praktik korupsi. Ketiga unit kerja BNN dinilai berhasil memenuhi kriteria tersebut dengan sangat baik.

“Penganugerahan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang berhasil menciptakan lingkungan kerja bebas korupsi,”ujarnya.

“Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta transparan,” ujar Menteri Rini.