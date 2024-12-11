Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Libur Nataru, Puan Minta Tingkatkan Keamanan di Lokasi Wisata

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |22:10 WIB
Jelang Libur Nataru, Puan Minta Tingkatkan Keamanan di Lokasi Wisata
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta Pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk melakukan antisipasi di titik-titik lokasi wisata jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 demi kenyamanan masyarakat. Apalagi cuaca ekstrem diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun nanti.

"Peringatan dari BMKG harus menjadi panggilan bagi Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk meningkatkan langkah antisipasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama soal bencana di lokasi wisata,” kata Puan Maharani, Rabu (11/12/2024). 

Seperti diketahui, insiden pohon jatuh di Monkey Forest, Ubud, Bali, pada Selasa (10/12) kemarin membuat dua wisatawan asing meninggal dunia. Pohon tumbang di tempat wisata itu juga menyebabkan satu wisatawan lainnya mengalami luka-luka.

Video pohon tumbang tersebut viral di media sosial. Dalam video tampak sejumlah wisatawan panik berlarian menghindari pohon tumbang. Tragedi itu diawali dengan munculnya angin menyerupai puting beliung berskala kecil. Puan menyampaikan keprihatinannya atas bencana tersebut.

"Semoga insiden ini dapat ditangani dengan baik. Setiap Pemda agar dapat melakukan mitigasi untuk mengantisipasi pohon tumbang dalam cuaca ekstrem seperti sekarang ini," jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

 

      
