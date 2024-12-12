BMKG Imbau Waspadai Banjir Rob di Sejumlah Pesisir hingga 5 Januari 2025

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob yang berpotensi melanda sejumlah wilayah pesisir Indonesia periode 12 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

BMKG menyatakan banjir rob ini diakibatkan adanya fenomena bulan purnama dengan perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) pada tanggal 12 Desember 2024 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

“Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, diantaranya di Pesisir Kepulauan Riau, Pesisir Lampung, Pesisir Banten, Pesisir Jakarta, pesisir Jawa Tengah, Pesisir Kalimantan Barat, Pesisir Sulawesi Utara,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Kamis (12/12/2024).

BMKG mengatakan potensi banjir pesisir atau rob ini berbeda waktu di tiap wilayah yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir seperti aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

“Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG,” imbaunya.

Berikut lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir atau rob periode 12 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025:

1. Pesisir Kepulauan Riau

- Pesisir Batam dan Bintan: 16-19 Desember 2024

- Pesisir Dabo Singkep: 15-23 Desember 2024

- Pesisir Karimun: 14-19 Desember 2024

- Pesisir Tanjung Pinang: 15-20 Desember 2024

2. Pesisir Lampung

- Pesisir Bandar Lampung: 14-18 Desember 2024