Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral Hari ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diagendakan bakal meresmikan terowongan yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral pada hari ini Kamis (12/12/2024).

"Hari Kamis sesudah Salat Asar, Bapak Presiden Prabowo akan meresmikan tunnel Istiqlal-Katedral," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam keterangannya.

Nasaruddin menjelaskan bahwa terowongan tersebut akan mempermudah akses masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di kedua bangunan bersejarah ini.

“Rencananya nanti terowongan ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk lalu-lalang antara dua rumah ibadah ini, tapi juga nanti mungkin suatu waktu bisa kita lakukan semacam arena tersendiri untuk memamerkan galeri-galeri terbatas,” jelasnya.

"Bahkan juga pernah kita pakai sebagai interfaith meeting, karena itu menambah nilai historicalnya," tambahnya.

Nasaruddin mengungkapkan bahwa terowongan tersebut dirancang tidak hanya sebagai jalur penghubung, tetapi juga sebagai ruang untuk interaksi lintas agama.