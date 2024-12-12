Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral Hari ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |09:30 WIB
Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral Hari ini
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diagendakan bakal meresmikan terowongan yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral pada hari ini Kamis (12/12/2024).

"Hari Kamis sesudah Salat Asar, Bapak Presiden Prabowo akan meresmikan tunnel Istiqlal-Katedral," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam keterangannya.

Nasaruddin menjelaskan bahwa terowongan tersebut akan mempermudah akses masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di kedua bangunan bersejarah ini. 

“Rencananya nanti terowongan ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk lalu-lalang antara dua rumah ibadah ini, tapi juga nanti mungkin suatu waktu bisa kita lakukan semacam arena tersendiri untuk memamerkan galeri-galeri terbatas,” jelasnya.

"Bahkan juga pernah kita pakai sebagai interfaith meeting, karena itu menambah nilai historicalnya," tambahnya.

Nasaruddin mengungkapkan bahwa terowongan tersebut dirancang tidak hanya sebagai jalur penghubung, tetapi juga sebagai ruang untuk interaksi lintas agama. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641/prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638/prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190591/prabowo-1EaN_large.jpg
Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190590/prabowo_subianto-ktGO_large.jpg
Mengharukan, Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Disambut Lagu Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355/prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190337/prabowo_subianto-vQM2_large.jpg
Prabowo: Jaga Raja Ampat dan Semua Kawasan, Jangan Dirusak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement