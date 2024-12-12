Prabowo : Bangsa dan Rakyat Membutuhkan Polisi yang Terampil

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan harapannya agar kepolisian selalu membela bangsa dan negara dengan segala kekuatan dengan tetap menjunjung profesionalisme dalam bertugas. Menurutnya rakyat memerlukan prajurit Bhayangkara yang terampil.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah.

“Dengan polisi yang kuat, militan, yang profesional, kita selamatkan masa depan kita. Kita selamatkan bangsa,” kata Prabowo dalam keterangannya dikutip Kamis (12/12/2024).

“Bangsa dan rakyat sangat memerlukan polisi yang terampil,” sambungnya.

Prabowo juga mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan rakyat.

“Saya minta saudara-saudara, saya mengimbau, bukan atas nama Prabowo, tetapi atas nama rakyat Indonesia. Atas nama orang tuamu. Atas nama anak-anakmu, kepolisian berpihaklah, dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia,” kata Prabowo.