Pertama Dalam Sejarah Pangkogabwilhan I Diisi TNI AD, Anak Eks Wapres Try Sutrisno Tembus Jenderal Bintang 3

JAKARTA – Sebanyak 300 perwira tinggi (pati) dari 3 matra dirotasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Salah satunya adalah jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I).

Sekadar diketahui, Kogabwilhan I adalah komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang langsung berada di bawah komando Panglima TNI. Fungsi dan peran Kogabwilhan akan mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI seperti yang ada di Natuna, Morotai, hingga Biak.

Saat ini, Pangkogabwilhan I dijabat oleh Mayjen Kunto Arief Wibowo yang juga putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Dengan posisi barunya tersebut, maka Kunto Arief resmi menyandang jenderal bintang tiga atau Letjen.

“Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dikutip Kamis (13/12/2024).

Menariknya, jabatan ini pertama kalinya diisi dari TNI Angkatan Darat. Sejak dibentuk pada 2019, Pangkogabwilhan I selalu diisi jenderal dari TNI AL.

Berdasarkan catatan Okezone, Pangkogabwilhan I dari masa ke masa adalah Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Laksamana TNI Muhammad Ali, Laksdya TNI Erwin S Aldedharma saat ini menjabat Wakasal, Laksdya TNI Agus Hariadi dan Laksdya TNI Rachmad Javadi.