Megawati Geram Dapat Informasi PDIP Mau Digoyang saat Kongres: Coba Kamu Awut-awut Partai Saya!

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku telah mendengar kabar bahwa partainya akan digoyang oleh sejumlah pihak. Megawati menantang semua pihak yang ingin menggoyangkan PDIP.

Hal ini diungkapkan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

Awalnya, Megawati mengaku telah diminta oleh sebagian besar kadernya untuk memimpin PDI-Perjuangan. Namun, ia menyiratkan ingin pensiun dari dunia perpolitikan.

"Sekarang masih keren diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi, 'kalau ada nanti kongres ibu musti jadi lagi,' enak aja emangnya gue nggak boleh pensiun," tutur Megawati.

Lantas, Megawati pun mengungkapkan PDI Perjuangan akan digoyahkan saat kongres. Hal itu sengaja ia bocorkan lebih awak ke publik.

"Ini biar ke dengeran kenapa? Karena aku juga ada nih berita, nanti di kongres karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut, saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah. Coba kamu awut-awut partai saya," ungkap Megawati yang langsung disambut tepuk tangan para peserta.