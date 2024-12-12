Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Panggil Yasonna Laoly Besok, Terkait Harun Masiku?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |14:19 WIB
KPK Panggil Yasonna Laoly Besok, Terkait Harun Masiku?
Yasonna Laoly. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan Yasonna Laoly pada Jumat, 13 Desember 2024, besok.

“Benar ada jadwal pemanggilan besok,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

Meski begitu, Tessa mengaku belum bisa menyampaikan secara rinci terkait materi pemanggilan dari mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tersebut.

“Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan,” jelas dia.

Sebelumnya, kabar yang beredar, ia dipanggil sebagai saksi terkait kasus yang menyeret buronan Harun Masiku pada Jumat, 13 Desember 2024.

Terbaru, KPK mengeluarkan surat terbaru perihal daftar pencarian orang (DPO) terhadap Harun Masiku. Dari surat yang dilihat, surat tersebut bernomor : R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani pimpinan KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

“Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian bunyi keterangan surat tersebut yang dilihat Jumat (6/12/2024).

Dalam surat tersebut, KPK juga mencantumkan identitas Harun Masiku. Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. 

Kemudian, Harun Masiku memiliki warna kulit sawo matang. Beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulisnya.

KPK menegaskan, siapapun yang melihat atau menemukan Harun Masiku bisa menghubungi penyidik Rossa Purbo Bekti pada surat elektronik atau email: [email protected] atau nomor telepon 021-25578300.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160955/kpk-GkmF_large.jpg
Terima Informasi Lokasi Harun Masiku, KPK: Sedang Kita Cari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160941/kpk-V4z5_large.jpg
KPK Tegaskan Paspor Harun Masiku Dicabut sejak 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152278/916_polisi_kawal_sidang_tuntutan_hasto_kristiyanto_di_pn_jakpus_hari_ini-gt4M_large.jpg
916 Polisi Kawal Sidang Tuntutan Hasto Kristiyanto di PN Jakpus Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150728/hasto_dijadwalkan_hadapi_sidang_tuntutan_3_juli_2025-pkvu_large.jpg
Hasto Dijadwalkan Hadapi Sidang Tuntutan 3 Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150722/hasto_harun_masiku_dapat_beasiswa_ratu_elizabeth-Xtjx_large.jpg
Hasto: Harun Masiku Dapat Beasiswa Ratu Elizabeth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150654/cerita_hasto_soal_swafoto_bareng_djan_faridz_harun_masiku_ngobrolin_apa-XV7A_large.jpg
Cerita Hasto soal Swafoto Bareng Djan Faridz-Harun Masiku, Ngobrolin Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement