Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dewas KPK Terima 188 Aduan Etik, 1 Temuan Sendiri Pungli Rutan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:12 WIB
Dewas KPK Terima 188 Aduan Etik, 1 Temuan Sendiri Pungli Rutan
Dewas KPK Terima 188 Aduan Etik, 1 Temuan Sendiri Pungli Rutan
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2019-2024 telah menerima 188 pengaduan etik terhadap insan KPK. Ratusan pengaduan etik itu diterima Dewas KPK selama 5 tahun terakhir.

"Ini adalah jumlah pengaduan etik yang diterima Dewan Pengawas mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2024," kata anggota Dewas KPK, Albertina Ho, dalam jumpa pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (12/12).

Albertina melanjutkan, ada 20 aduan yang diterima pada 2020, 38 pengaduan pada 2021, 26 pengaduan pada 2022, 65 pengaduan pada 2023 dan 39 pengaduan pada 2024.

Dia menambahkan, terdapat satu kasus pelanggaran etik yang ditemukan sendiri oleh pihak Dewas KPK yakni kasus pungli Rutan KPK.

"Dewas Pengawas menemukan sendiri 1 (kasus) yang rekan-rekan ketahui juga mengenai kasus (pungli) Rutan KPK," ujar dia.

Lebih lanjut, Albertina mengatakan, dari  ratusan pengaduan yang diterima, seluruhnya sudah dituntaskan. Hasilnya, ada 109 pegawai KPK yang dijatuhi sanksi etik, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190927//gedung_kpk-R8ut_large.jpg
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Terkait OTT Bupati Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190886//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-52Yf_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hanya Bawa 7 Orang ke Jakarta Usai OTT di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878//ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190875//ketua_bidang_penanggulangan_bencana_dpp_pdi_perjuangan_tri_rismaharini-neB1_large.jpg
Bupati Bekasi Ade Kuswara Terjaring OTT KPK, Begini Respons PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190872//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VIlN_large.jpg
OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190817//ott_kpk-BvZR_large.jpg
OTT di Kalsel, KPK: Kasus Pemerasan, Uang Ratusan Juta Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement