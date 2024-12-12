Prabowo Resmikan Terowongan Silahturahim Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silahturahim Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, pada Kamis (12/12/2024).

Menurut Prabowo, terowongan silahturahim merupakan simbol dari kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Hari saya sangat bergembira menghadiri acara ini peresmian terowongan silaturahim antara masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini merupakan salah satu simbol dari kerukunan antara umat beragama, yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri, yang sangat unik, dan yang sangat membanggakan," kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis (12/12/2024).

Indonesia, kata Prabowo, merupakan suatu bangsa yang penuh dengan perbedaan diantaranya agama, suku, kelompok etnis, ras, bahasa daerah, hingga adat istiadat. Dan yang terpenting, katanya, semuanya bisa bersatu dan rukun.

"Bagi kita perbedaan tidak boleh jadi sekat pemisah, perbedaan adalah kekayaan kita, perbedaan memberi energi kekuatan, perbedaan tidak boleh jadi sumber perpecahan. kepemimpinan dari tokoh bangsa dan pendiri bangsa menunjukan arah yang benar, kita belajar toleransi, kita belajar empati, dan kita belajar hidup bersatu dan rukun," kata Prabowo.