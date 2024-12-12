Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Resmikan Terowongan Silahturahim Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:19 WIB
Prabowo Resmikan Terowongan Silahturahim Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral 
Presiden Prabowo meresmikan terowongan silahturahim Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silahturahim Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, pada Kamis (12/12/2024). 

Menurut Prabowo, terowongan silahturahim merupakan simbol dari kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Hari saya sangat bergembira menghadiri acara ini peresmian terowongan silaturahim antara masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini merupakan salah satu simbol dari kerukunan antara umat beragama, yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri, yang sangat unik, dan yang sangat membanggakan," kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis (12/12/2024).

Indonesia, kata Prabowo, merupakan suatu bangsa yang penuh dengan perbedaan diantaranya agama, suku, kelompok etnis, ras, bahasa daerah, hingga adat istiadat. Dan yang terpenting, katanya, semuanya bisa bersatu dan rukun.

"Bagi kita perbedaan tidak boleh jadi sekat pemisah, perbedaan adalah kekayaan kita, perbedaan memberi energi kekuatan, perbedaan tidak boleh jadi sumber perpecahan. kepemimpinan dari tokoh bangsa dan pendiri bangsa menunjukan arah yang benar, kita belajar toleransi, kita belajar empati, dan kita belajar hidup bersatu dan rukun," kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186653//prabowo-wK2D_large.jpg
Pidato Lengkap Prabowo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Sinergi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184665//calon_pelatih_timnas_indonesia_timur_kapadze_dijadwalkan_akan_salat_di_masjid_istiqlal_timurkapadze18-VJHG_large.jpg
Sosok Religius, Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Akan Salat di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181260//prabowo-SkUJ_large.jpg
Prabowo Copot Topi Menhub Saat Bahas Kereta Sulawesi–Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177620//hashim-P3Ad_large.jpg
Hashim Ungkap Sekolah Rakyat Lahir dari Pertemuan Prabowo dengan Anak yang Terabaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176564//prabowo_saksikan_penandatanganan_perjanjian_perdamaian_gaza-Leu4_large.jpg
Bersejarah! Prabowo Saksikan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173365//jurus_prabowo-1WeA_large.jpg
8 Jurus Prabowo agar Rakyat Bisa Punya Rumah, Dulu Bayar, Sekarang Gratis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement