INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pratikno Lapor Prabowo soal Korban Kebakaran Hebat di Kemayoran

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:25 WIB
Pratikno Lapor Prabowo soal Korban Kebakaran Hebat di Kemayoran
Pratikno Lapor Prabowo soal Korban Kebakaran Hebat di Kemayoran/Antara
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada, Kamis (12/12/2024).

Pratikno mengaku akan melaporkan beberapa hal salah satunya terkait dengan rumah singgah sementara untuk korban kebakaran yang terjadi di Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta beberapa waktu lalu.

"Satu, tetap memberikan pelayanan kepada pengungsi. Kedua, kita memikirkan rumah singgah sementara," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pratikno meminta kepada kementerian perumahan dan kawasan permukiman serta kementerian pekerjaan umum untuk mencari rusun yang bakal digunakan sebagai rumah singgah.

"Nanti akan dicek oleh Pak Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman terus kemudian Wamen PU juga akan cek untuk melihat kira-kira rusun mana yang bisa dijadikan rumah singgah sementara sebelum nanti kita pikirkan hunian tetap untuk mereka," kata Pratikno.

Pratikno menjelaskan bahwa terdapat 600 orang mengungsi akibat kebakaran yang terjadi di Kemayoran. Saat ini sekolah digunakan tempat pengungsian korban kebakaran tersebut.

 

