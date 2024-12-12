Dewas KPK Sebut Perkara Etik Nurul Ghufron Bikin Pusing

JAKARTA - Masa kepemimpinan Dewas KPK periode 2019-2024 akan berakhir. Para anggota Dewas menyebutkan perkara etik Wakil KPK Nurul Ghufron paling sulit ditangani dan membuat pusing.

“Pimpinan KPK. Itu yang paling tersulit, yang terakhir ini. Seorang pimpinan KPK. Kenapa sampai sulit? Sampai kami dilaporkan, digugat di Pengadilan TUN,” kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Tumpak menilai, kasus tersebut sulit ditangani lantaran Ghufron melakukan berbagai upaya perlawanan. Tidak hanya melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta, Ghufron juga mempersoalkan Peraturan Dewas KPK ke Mahkamah Agung (MA).

“Kok pimpinan KPK yang menggugat aturan Dewas? Agak aneh itu kan? Perlu Anda ketahui, sejak dulu waktu kami membentuk menyusun KPK karena kami periode pertama,” ujar dia.