Terowongan Silahturahim, Prabowo: Simbol Penting Kerukunan Antar Agama

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bahwa Terowongan Silahturahim merupakan simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

"Saya kira sebagai simbol yang sangat penting kerukunan antaragama," kata Prabowo usai meresmikan Terowongan Silahturahim, Kamis (12/12/2024).

Prabowo menyebut bahwa masyarakat Indonesia sudah ratusan tahun hidup berdampingan dengan baik dan damai. Hal tersebut, katanya, harus dijaga oleh semua pihak.

"Dan ini harus kita jaga untuk seterusnya ratusan suku bangsa kelompok etnis yang beda beda, tapi seluruh rakyat telah bertahun tahun membangun bangsa dan negara ini," kata Prabowo.