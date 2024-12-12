Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terowongan Silahturahim, Prabowo: Simbol Penting Kerukunan Antar Agama

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |18:24 WIB
Terowongan Silahturahim, Prabowo: Simbol Penting Kerukunan Antar Agama
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, bahwa Terowongan Silahturahim merupakan simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

"Saya kira sebagai simbol yang sangat penting kerukunan antaragama," kata Prabowo usai meresmikan Terowongan Silahturahim, Kamis (12/12/2024).

Prabowo menyebut bahwa masyarakat Indonesia sudah ratusan tahun hidup berdampingan dengan baik dan damai. Hal tersebut, katanya, harus dijaga oleh semua pihak.

"Dan ini harus kita jaga untuk seterusnya ratusan suku bangsa kelompok etnis yang beda beda, tapi seluruh rakyat telah bertahun tahun membangun bangsa dan negara ini," kata Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190912//presiden_prabowo-ra85_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya ke Istana, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190748//listrik_di_bencana_sumatera-6sph_large.jpg
10 Ribu Lokasi Masih Gelap, Prabowo Targetkan Listrik Masuk Desa Tuntas 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190714//prabowo_cek_jembatan_bailey_di_padang_pariaman-OQD3_large.jpg
Prabowo Cek Jembatan Bailey di Padang Pariaman, Rampung Dibangun dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190709//prabowo_tinjau_progres_perbaikan_jalan_lembah_anai_sumbar_usai_bencana-fQoF_large.jpg
Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar Usai Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190529//ump_2026-pcsg_large.png
Formula UMP 2026 Diputuskan, Ini Hitung-hitungannya  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355//prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement