HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Kalau Hasto Ditangkap KPK Saya Datang!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |18:47 WIB
Megawati: Kalau Hasto Ditangkap KPK Saya Datang!
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyatakan bakal datangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila Hasto Kristiyanto ditangkap dalam kasus Harun Masiku. Sikap itu didasari lantaran Megawati merasa bertanggung jawab atas anak buahnya di partai.

Hal itu disampaikan Megawati dalam peluncuran buku 'Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," terang Megawati.

Lantas, Megawati pun mempertanyakan Rosa Purbo Bekti, penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku. Menurutnya, perilaku Rosa menunjukan pribadi yang penakut lantaran kerap memakai topi dan masker.

"Lalu saya bilang, siapa itu Rossa? Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar," kata Megawati.

 

