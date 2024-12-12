Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Piala AFF 2024 Timnas Indonesia Vs Laos, Prabowo: Harus Menang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |18:52 WIB
Piala AFF 2024 Timnas Indonesia Vs Laos, Prabowo: Harus Menang
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berharap tim nasional Indonesia menang melawan timnas Laos pada turnamen Piala AFF 2024 yang saat ini berganti nama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

"Harus dong (menang)," kata Prabowo usai meresmikan Terowongan Silahturahim Masjid Istiqlal - Gereja Katedral, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Prabowo meminta timnas Garuda besutan Shin Tae-yong bisa menang melawan Laos pada laga yang dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

"Harus menang," pintanya.

Diketahui, laga Timnas Indonesia vs Timnas Laos akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB. Ini merupakan matchday dua Grup B turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Di laga pertama, Timnas Indonesia hanya mampu menang 1-0 atas Timnas Myanmar. Untungnya partai tersebut berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190912//presiden_prabowo-ra85_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya ke Istana, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190901//seskab_letkol_teddy-phwe_large.jpg
Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Sebut 50 Ribu Personel dan Rp60 Triliun Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190882//mensesneg_prasetyo_hadi-Tc1U_large.jpg
Pemerintah Izinkan Pemanfaatan Kayu Gelondongan Pascabanjir Aceh-Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190772//pencak_silat_indonesia_juara_umum_sea_games_2025_ipsi-lN63_large.jpg
Target Terpenuhi, Indonesia Juara Umum Pencak Silat SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190714//prabowo_cek_jembatan_bailey_di_padang_pariaman-OQD3_large.jpg
Prabowo Cek Jembatan Bailey di Padang Pariaman, Rampung Dibangun dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190709//prabowo_tinjau_progres_perbaikan_jalan_lembah_anai_sumbar_usai_bencana-fQoF_large.jpg
Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Sumbar Usai Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement