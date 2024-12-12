Piala AFF 2024 Timnas Indonesia Vs Laos, Prabowo: Harus Menang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berharap tim nasional Indonesia menang melawan timnas Laos pada turnamen Piala AFF 2024 yang saat ini berganti nama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

"Harus dong (menang)," kata Prabowo usai meresmikan Terowongan Silahturahim Masjid Istiqlal - Gereja Katedral, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Prabowo meminta timnas Garuda besutan Shin Tae-yong bisa menang melawan Laos pada laga yang dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

"Harus menang," pintanya.

Diketahui, laga Timnas Indonesia vs Timnas Laos akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB. Ini merupakan matchday dua Grup B turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Di laga pertama, Timnas Indonesia hanya mampu menang 1-0 atas Timnas Myanmar. Untungnya partai tersebut berlangsung di Stadion Thuwunna, Yangon, Senin 9 Desember 2024 malam WIB.

(Khafid Mardiyansyah)