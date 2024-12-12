HUT ke-60 Partai Golkar Dihadiri Ketum Parpol, Megawati dan Surya Paloh Tidak Hadir

JAKARTA - Partai Golkar menggelar acara puncak hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Kamis (12/12). Golkar turut mengundang Ketua Umum partai politik di acara ini.

Meski demikian, Ketua Umum PDIP dan NasDem yaitu Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh disebut tidak akan hadir. Hal itu sebagaimana konfirmasi yang diterima partai Golkar.

“Ketum partai kami telah undang ya dan beberapa Ketum sudah menyatakan tidak hadir yaitu ibu Mega Ketum PDIP kemudian pak SP (Surya Paloh) nanti juga akan diwakilkan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, Kamis (12/12/2024).