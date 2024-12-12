Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditandai Pemukulan Gong, Sekjen AYP Resmi Buka Bimtek Anggota Legislatif Perindo 2024-2029 di Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |20:29 WIB
Ditandai Pemukulan Gong, Sekjen AYP Resmi Buka Bimtek Anggota Legislatif Perindo 2024-2029 di Jakarta
Bimtek Perindo
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Parawari alias AYP secara resmi membuka bimbingan teknis (Bimtek) anggota legislatif dari Partai Perindo yang terpilih pada periode 2024-2029 dari sejumlah wilayah di Indonesia. Adapun bimtek Perindo dihelat di Ballroom Golden Boutique Hotel, Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi hadir secara langsung mendampingi Sekjen DPP Perindo, AYP diantaranya Bendahara Umum DPP Perindo, Michael Victor Sianipar; Waketum DPP Perindo, Sortaman Saragih; Ferry Kurnia; Tama S. Langkun; Manik Marganamahendra, dan Angkie Yudistia. Hadir pula struktur DPP Perindo lainnya.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Partai Perindo. Dilanjutkan penampilan tarian Nusantara dan pemutaran video satu dekade Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap.

Sekjen AYP bersama jajaran pengurus DPP Partai Perindo membuka acara bimtek ditandai dengan pemukulan gong.

Sekjen AYP membakar semangat para anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

"Perindo," ucap AYP lantang.

"Bangkit," timpal anggota legislatif dari Partai Perindo.

"Indonesia," ujar AYP.

"Sejahtera," timpal anggota legislatif.

AYP pun menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan satu tahapan para anggota legislatif Partai Perindo dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi untuk menjalankan tugas utama sebagai anggota legislatif dalam memajukan daerah pemilihan masing-masing.

 

