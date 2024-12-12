Sekjen AYP Sebut Bimtek sebagai Tahapan Ratusan Anggota Legislatif Perindo untuk Tingkatkan Kompetensi

JAKARTA - DPP Partai Perindo menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi ratusan anggota legislatif (Aleg) terpilih periode 2024-2029 dari tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk meningkatkan kompetensi para kader dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan.

"Agenda bimtek ini adalah salah satu tahapan bagaimana anggota legislatif dari Partai Perindo mulai dari Kabupaten/Kota hingga Provinsi untuk meningkatkan kompetensi agar bisa melaksanakan tugas utama sebagai anggota legislatif," kata AYP dalam sambutannya di Ballroom Golden Boutique Hotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (12/12/2024) malam.

AYP menyampaikan harapan dari bimtek ini para Aleg dapat ilmu bermanfaat dan sejalan dengan transformasi yang diusung Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo.

"Maka kami dari DPP mengharapkan pada setiap ksatria dan Srikandi Partai Perindo untuk mengikuti acara ini sejatinya setelah pulang dari tempat ini mendapat ilmu yang bermanfaat agar bisa melakukan perjuangan tersebut," ujarnya.

AYP juga mengajak para kader Partai Perindo dari tingkat ranting hingga DPP bersama memajukan partai berlambang rajawali mengembangkan sayap sebagaimana arahan dari Ketua Majelis Persatuan DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Bapak Hary Tanoesoedibjo mendirikan partai ini bagian aktualisasi diri kecintaan beliau kepada bangsa dan negara karena ingin melihat kemajuan bangsa ini melalui persatuan untuk kesejahteraan Indonesia. Maka sejatinya semua kader Partai Perindo mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPW, DPD, sampai ranting kita bersepakat harus bersama untuk memajukan partai ini untuk kesejahteraan bersama," ungkapnya.