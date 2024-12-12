Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Resmikan Terowongan Silaturahim, Menag: Permudah Akses Jamaah Istiqlal dan Katedral

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |21:45 WIB
Presiden Resmikan Terowongan Silaturahim, Menag: Permudah Akses Jamaah Istiqlal dan Katedral
Presiden Resmikan Terowongan Silaturahim, Permudah Akses Jamaah Istiqlal dan Katedral
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, meresmikan Terowongan Silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Terowongan silaturahim merupakan simbol dari kerukunan umat beragama di Indonesia.

"Peresmian Terowongan Silaturahim ini adalah simbol berharga kerukunan bangsa kita. Terowongan ini menunjukkan bahwa perbedaan tidak pernah menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk saling bersatu," ungkap Presiden, di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam laporannya menjelaskan bahwa pembangunan terowongan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 2020, dalam rangka memudahkan akses jamaah antarbangunan rumah ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa mengganggu arus lalu lintas.

"Kami berharap dengan terbangunnya Terowongan Silaturahim ini, akses jamaah antarbangunan ibadah menjadi lebih mudah, serta terowongan ini dapat menjadi simbol toleransi antara umat beragama," ujar Menag Nasaruddin.

Selain terowongan,  proyek ini juga mencakup pembangunan area parkir bersama dengan kapasitas hingga 1.000 kendaraan yang dapat digunakan bersama oleh jamaah Masjid Istiqlal dan jamaah Gereja Katedral. Ruang lingkup pekerjaan juga meliputi shelter sisi Istiqlal, shelter sisi Katedral, serta lanskap area shelter.

Di dalam Terowongan Silaturahim, terdapat instalasi seni hasil kompetisi seniman nasional yang dimenangkan oleh Sunaryo, dengan tema Wat Hati, yang berarti “Jembatan Hati.”

“Adapun filosofi pembangunan terowongan silaturahim ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antara umat beragama, di mana di dalamnya terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antarumat beragama di Indonesia," ujar Menag.

 

