HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Pakai Dasi Kuning ke HUT Golkar, Bahlil: Artinya Golkar Ada di Hati

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |21:57 WIB
Prabowo Pakai Dasi Kuning ke HUT Golkar, Bahlil: Artinya Golkar Ada di Hati
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto: Okezone/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Centre (SICC), Kamis (12/12). Prabowo datang dengan setelan jas dengan berdasi warna kuning.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia lantas turut berkomentar atas dasi kuning yang dikenakan Prabowo. Awalnya ia menyapa Prabowo yang menghadiri acara itu.

“Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai. Presiden RI Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto yang juga adalah alumni partai Golkar. Disempurnakan lagi dengan memakai dasi kuning,” kata Bahlil dalam sambutannya, Kamis (12/12/2024),

Bahlil lantas menilai dasi kuning itu dipakai sebagai tanda Golkar masih ada di hati Prabowo. Bahlil pun menyinggung sosok Prabowo yang juga pernah menjadi elit partai Golkar.

“Jas boleh hitam tapi dasi tetap kuning. Artinya Golkar tetap ada di dalam hati bapak prabowo. Makasih bapak Presiden atas kehadirannya,” ungkap dia.

 

Halaman:
1 2
      
