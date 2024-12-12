Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anggota Legislatif dan Calon Kepala Daerah Kader Bakal Isi Rangkaian HUT Ke-10 Perindo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |22:15 WIB
JAKARTA - Kader Partai Perindo yang telah menjadikan Anggota legislatif periode 2024-2029, bakal menjadi narasumber dalam rangkaian HUT ke-10 Partai Perindo. Rangkaian HUT Perindo akan berlangsung mulai hari ini Kamis (12/12/2024) sampai 15 Desember 2024.

"Ya tentu yang paling pertama Ini kan sebetulnya 10 tahun partai Perindo dan kemudian juga kita baru beres Pilpres, Pileg, Pilkada. Nah soal narasumber tentu kita pengen teman-teman kita yang baru menjadi anggota dewan Itu, dia punya sinergi dengan hal-hal program-program di Kementerian Dalam Negeri," ujar Ketua Panitia Pelaksana Bimtek Perindo, Tama S Langkun di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Selain itu, kata Tama, pihaknya juga akan mengundang Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, lalu Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah. Dia menambahkan, kalau kader Partai Perindo yang menang di Pilkada serentak juga akan menjadi narasumber dalam rangkaian acara tersebut.

"Kemudian juga narasumber lainnya adalah teman-teman kita yang memang terpilih menjadi kepala daerah. Jadi tahun ini merupakan tahun yang baik buat Partai Perindo, untuk kepala daerah sendiri kita ada sekitar 17 yang terpilih," sambungnya.

Adapun, rangkaian HUT Partai Perindo diawali dengan dibukanya bimbingan teknis (Bimtek) anggota legislatif dari Partai Perindo yang terpilih pada periode 2024-2029 dari sejumlah wilayah di Indonesia. Acara Bimtek dihelat di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat.

 

