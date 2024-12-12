Prabowo Target Swasembada Pangan Tercapai 2027, Sekjen Perindo: Bagian dari Kemerdekaan Pangan

JAKARTA - Plt. Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Parawari alias AYP mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan bagian dari kemerdekaan pangan. Selain itu, swasembada pangan bisa menekan angka kemiskinan dan menaikkan target ekonomi 8%.

"Swasembada pangan itu adalah bagian dari kemerdekaan pangan harapannya kita bisa menekan angka kemiskinan dan menaikkan target ekonomi 8 persen yang Pak Presiden Prabowo selalu menggaungkan itu program 08, nol kemiskinan dan delapan persen peningkatan ekonomi itu adalah target," kata AYP usai membuka Bimtek Anggota Legislatif Partai Perindo di Golden Boutique Hotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (12/12/2024) malam.

AYP menyebut swasembada pangan juga dapat menjadi langkah pemerintah menahan importasi dengan memanfaatkan komoditi yang dapat tumbuh di Indonesia.

"Kalau bicara swasembada pangan sebenarnya bagaimana pemerintah bisa menahan importasi dengan Indonesia sebagai negara agraris kemudian hampir semua komoditi bisa tumbuh di negara kita," ucapnya.