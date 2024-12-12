Bicara Pilkada 2024, Bahlil Singgung yang Kalah Jangan Salahkan Institusi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyinggung pihak-pihak yang kalah dalam Pilkada untuk tak bersedih. Pihak-pihak yang kalah juga diminta untuk tidak menyalahkan institusi lain.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 partai Golkar. Bahlil awalnya memperkenalkan kader-kader Golkar yang hadir di acara itu ke Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden, di sini ada Cagub yang menang, ada calon Bupati, Wali Kota yang menang. Tapi ada juga yang kalah dalam ruangan ini,” kata Bahlil di Sentul International Convention Centre, Bogor, Kamis (12/12/2024).

Bahlil lantas mengatakan, bahwa pihak yang menang tidak boleh berjumawa sebaliknya juga untuk pihak yang kalah untuk tak bersedih.