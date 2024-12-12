Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bicara Pilkada 2024, Bahlil Singgung yang Kalah Jangan Salahkan Institusi 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |23:04 WIB
Bicara Pilkada 2024, Bahlil Singgung yang Kalah Jangan Salahkan Institusi 
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto: Okezone/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyinggung pihak-pihak yang kalah dalam Pilkada untuk tak bersedih. Pihak-pihak yang kalah juga diminta untuk tidak menyalahkan institusi lain.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 partai Golkar. Bahlil awalnya memperkenalkan kader-kader Golkar yang hadir di acara itu ke Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden, di sini ada Cagub yang menang, ada calon Bupati, Wali Kota yang menang. Tapi ada juga yang kalah dalam ruangan ini,” kata Bahlil di Sentul International Convention Centre, Bogor, Kamis (12/12/2024).

Bahlil lantas mengatakan, bahwa pihak yang menang tidak boleh berjumawa sebaliknya juga untuk pihak yang kalah untuk tak bersedih.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190359//gaji-jTBY_large.png
UMP 2026 Pakai Skema Baru, Ini Besaran Kenaikannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190131//ihsg-LXPi_large.jpg
Indikator Ekonomi Indonesia Baik, IHSG Cetak Rekor Tertinggi dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189644//prabowo-LwgF_large.JPG
Prabowo Minta BBM dan Jaringan Telekomunikasi Dijaga Selama Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189109//kpk-AVm3_large.jpg
Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188864//presiden_prabowo_bersama_pm_pakistan_shehbaz_sharif-f7Op_large.jpeg
Prabowo Undang PM Pakistan Shehbaz Sharif Kunjungi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188134//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-FiEM_large.jpg
Bahlil Ingatkan Koalisi: Jangan Hanya Datang saat Senang, Pergi saat Susah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement