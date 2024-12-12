Bimtek Anggota Legislatif Perindo Diharapkan Dapat Meningkatkan 3 Fungsi Utama hingga Sinergi dengan Kepala Daerah Terpilih

JAKARTA - Plt. Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Parawari (AYP) mengungkapkan bahwa bimbingan teknis (Bimtek) anggota legislatif Perindo terpilih periode 2024-2029 diharapkan dapat meningkatkan tiga fungsi utama mulai dari legislasi, budgeting dan pengawasan.

Selain itu, anggota legislatif Partai Perindo partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo dapat bersinergi dengan kepala daerah terpilih dan tetap kritis sebagai fungsi pengawasan.

"Tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif yang tentunya tiga fungsi utama yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan," ujar AYP usai membuka Bimtek Anggota Legislatif Perindo di Golden Boutique Hotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (12/12/2024) malam.

"Secara global bahwa kita menyatukan sinergi, kita sebagai anggota DPRD di Kabupaten/Kota maupun Provinsi bersinergi dengan kepala daerah terpilih tetap menjalankan fungsi pengawasan, kritis membangun sehingga fungsi kontrol itu tetap terjaga," tambahnya.

AYP mengatakan bahwa Bimtek Perindo ini mendatangkan sejumlah narasumber untuk meningkatkan pengetahuan para ksatria dan srikandi Perindo partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu.

"Dalam bimtek ini nanti ada beberapa narasumber yang kita undang untuk memberikan pengkayaan pengetahuan kepada ksatria dan srikandi Perindo yang datang dari seluruh Indonesia," ungkapnya.

(Awaludin)