Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bimtek Anggota Legislatif Perindo Diharapkan Dapat Meningkatkan 3 Fungsi Utama hingga Sinergi dengan Kepala Daerah Terpilih

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |23:36 WIB
Bimtek Anggota Legislatif Perindo Diharapkan Dapat Meningkatkan 3 Fungsi Utama hingga Sinergi dengan Kepala Daerah Terpilih
Plt Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Parawari (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Plt. Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Parawari (AYP) mengungkapkan bahwa bimbingan teknis (Bimtek) anggota legislatif Perindo terpilih periode 2024-2029 diharapkan dapat meningkatkan tiga fungsi utama mulai dari legislasi, budgeting dan pengawasan.

Selain itu, anggota legislatif Partai Perindo partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo dapat bersinergi dengan kepala daerah terpilih dan tetap kritis sebagai fungsi pengawasan.

"Tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif yang tentunya tiga fungsi utama yaitu legislasi, budgeting dan pengawasan," ujar AYP usai membuka Bimtek Anggota Legislatif Perindo di Golden Boutique Hotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis (12/12/2024) malam.

"Secara global bahwa kita menyatukan sinergi, kita sebagai anggota DPRD di Kabupaten/Kota maupun Provinsi bersinergi dengan kepala daerah terpilih tetap menjalankan fungsi pengawasan, kritis membangun sehingga fungsi kontrol itu tetap terjaga," tambahnya.

AYP mengatakan bahwa Bimtek Perindo ini mendatangkan sejumlah narasumber untuk meningkatkan pengetahuan para ksatria dan srikandi Perindo partai berlambang rajawali mengembangkan sayap itu.

"Dalam bimtek ini nanti ada beberapa narasumber yang kita undang untuk memberikan pengkayaan pengetahuan kepada ksatria dan srikandi Perindo yang datang dari seluruh Indonesia," ungkapnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190080//partai_perindo-6W3N_large.jpg
Buka Dapur Umum dan Posko Layak Pengungsi, Sri Gusni: Aceh Tamiang Masih Darurat Pasokan Pangan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement