INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ungkap Partai Gerindra Miliki Banyak Kubu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |11:33 WIB
Prabowo Ungkap Partai Gerindra Miliki Banyak Kubu/Antara
Prabowo Ungkap Partai Gerindra Miliki Banyak Kubu/Antara
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa banyak kubu-kubuan di partai politik. Bahkan dia mengakui Partai Gerinda juga memiliki banyak kubu di dalamnya.

Awalnya Prabowo mengatakan bahwa banyak kader Partai Golkar yang masuk ke dalam kabinetnya. Menurut Prabowo nama-nama yang disodorkan bukan dari teman atau kubu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saja.

"Dan saya lihat beliau itu tidak milih hanya konconya saja hanya kubunya saja," kata Prabowo dalam sambutannya pada acara Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024).

Prabowo mengungkapkan bahwa disetiap partai politik memiliki kubu-kubuan. Tidak terkecuali, katanya, pada Partai Gerindra. Menurutnya hal tersebut biasa dan tidak perlu dipermasalahkan.

"Di tiap partai pasti ada kubu. Di Gerindra juga ada kubu juga banyak kubunya. Biasa gak ada masalah,"tutup mantan Danjenn Kopassus tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui banyak kader Partai Golkar yang masuk kedalam kabinetnya. Menurutnya Partai Golkar penghasil orang-orang hebat.

"Memang saya setuju golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai dan di kabinet ini memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya partai Golkar," kata Prabowo dalam sambutannya.

 

Topik Artikel :
Golkar Gerindra Prabowo Subianto
