HOME NEWS NASIONAL

Wamendagri Jadi Narasumber Bimtek Anggota DPRD Terpilih dari Partai Perindo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |13:58 WIB
Wamendagri Jadi Narasumber Bimtek Anggota DPRD Terpilih dari Partai Perindo
Wamendagri Bima Arya jadi narsum Bimtek Perindo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo untuk kadernya yang telah duduk di kursi DPRD periode 2024-2029. Dia menegaskan, perlu adanya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Target Indonesia itu luar biasa dahsyatnya Pertumbuhan ekonomi 8 persen, kemudian juga ada target mengurangi secara signifikan kemiskinan, dan target-target semua itu nggak bisa dicapai kalau tidak terjadi kolaborasi dan sinergi, Juga akselerasi," kata Bima di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat pada Jumat (13/12/2024).

Dia meminta ratusan kader Partai Perindo yang ikut dalam acara Bimtek ini, tentunya harus memahami target-target dari pemerintah yang ingin dicapai. Para anggota DPRD juga wajib mengawal program-program yang pro-rakyat.

Selain itu, dia juga menitipkan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar para kepala daerah menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Para anggota DPRD ini bisa membantu pemerintah dengan mengawasi pelaksanaan APBD-nya.

"Nah termasuk DPRD harus bisa mengkritisi apabila dirasakan ada bupati, wali kota, atau gubernur yang melenceng, yang nggak out the track, yang nggak sesuai," katanya.

 

