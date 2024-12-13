Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Penanganan Warga Binaan dan Mekanisme Perpindahan Narapidana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas mengenai penanganan warga binaan, pada Jumat (13/12/2024).

Beberapa menteri kabinet Merah Putih hadir dalam ratas tersebut diantaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta Menteri HAM Natalius Pigai.

"Nanti ada ratas terkait dengan soal penanganan warga binaan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Supratman menjelaskan, hal lainnya yang akan dibahas dalam ratas tersebut adalah mekanisme perpindahan narapidana. Selain itu juga dibahas mengenai pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo.