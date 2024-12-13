Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Penanganan Warga Binaan dan Mekanisme Perpindahan Narapidana 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |14:33 WIB
Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Penanganan Warga Binaan dan Mekanisme Perpindahan Narapidana 
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok Biro Pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas mengenai penanganan warga binaan, pada Jumat (13/12/2024).

Beberapa menteri kabinet Merah Putih hadir dalam ratas tersebut diantaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta Menteri HAM Natalius Pigai.

"Nanti ada ratas terkait dengan soal penanganan warga binaan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Supratman menjelaskan, hal lainnya yang akan dibahas dalam ratas tersebut adalah mekanisme perpindahan narapidana. Selain itu juga dibahas mengenai pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017//prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/470/3191014//prabowo-QnKp_large.png
Resmikan Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi, Prabowo ke Pengembang: Perbaiki Kualitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012//prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190912//presiden_prabowo-ra85_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya ke Istana, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190901//seskab_letkol_teddy-phwe_large.jpg
Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Sebut 50 Ribu Personel dan Rp60 Triliun Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190882//mensesneg_prasetyo_hadi-Tc1U_large.jpg
Pemerintah Izinkan Pemanfaatan Kayu Gelondongan Pascabanjir Aceh-Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement