Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Usul Cakada Dipilih DPRD, Begini Respon KPU

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |16:49 WIB
Prabowo Usul Cakada Dipilih DPRD, Begini Respon KPU
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara ihwal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar  pemilihan calon kepala daerah oleh DPRD setempat. Usulan ini disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis 12 Desember 2024 kemarin.

"Kami sebagai penyelenggara (pemilu) dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam jumpa pers yang dilakukan di media center KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Tak hanya soal pemilihan Cakada dipilih DPRD, diskursus atau wacana lainnya menyangkut sistem kepemiluan di Indonesia juga beragam. Seperti halnya, yang pernah muncul di publik yakni isu perubahan sistem pemilu legislatif (pileg) dari sistem proporsional daftar calon terbuka menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup.

Kendati demikian, kata dia, pada akhirnya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu hanya menjalankan amanat undang-undang.

Afif kemudian menyinggung soal revisi UU Pemilu dan UU Pilkada yang masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025 di DPR RI.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191049//presiden_prabowo_subianto-dL3n_large.jpeg
Prabowo: Petugas Bekerja Siang Malam Hadapi Bencana, Tantangan Kita Hadapi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191041//pedagang_kopi_keliling_sanah_maimunah-xCbn_large.png
Kisah Tukang Kopi Keliling yang Kini Punya Rumah Berkat Program Rumah Subsidi Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191039//presiden_prabowo_subianto-eloz_large.jpeg
Momen Prabowo Duduk Bersebelahan dengan ART dan Tukang Seblak di Serah Terima Rumah Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017//prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/470/3191014//prabowo-QnKp_large.png
Resmikan Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi, Prabowo ke Pengembang: Perbaiki Kualitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012//prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement